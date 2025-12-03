Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Sözcü TV’de çalışan gazetecilerin işten çıkarılması gündemde. Yeniden yapılanmaya giden yayın grubunda Yılmaz Özdil, Sözcü Medya Grubu Başkanı olmuştu. Yeni yönetim ise 14 gazeteciyi işten çıkarmıştı. Kanalın önemli isimleriyle de yolların ayrıldığı ortaya çıktı. Özlem Gürses ve Uğur Dündar Sözcü TV’nin önemli ekran yüzleri de kanaldan şutlandı. Ayrıca ana haberi sunan Can Coşkun'un da kanaldan ayrılacağı iddia edildi.

Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile birlikte birçok kişinin işine son verilmişti.

Yılmaz Özdil ile yeniden yapılanmaya giden kanalda, aralarında muhabirler Fırat Fıstık, Meral Danyıldız, Ozan Kelleci gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi işten çıkarılmıştı.

Sözcü TV’de işten çıkarmaların devam ettiği öğrenildi. Kanalın önemli ekran yüzleri arasında yer alan Uğur Dündar ve Özlem Gürses kanaldan kovuldu. Sözcü TV'de ana haberleri sunan Can Coşkun'un da kanaldan ayrılacağı iddia edildi.

Birçok gazetecinin işine son verilen Sözcü TV’de yeni yönetim de şekillendi. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü oldu.