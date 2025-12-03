  • İSTANBUL
Genç ailelere yeni barınma modeli: KYK’dan evli öğrencilere ‘Apart yurt’ dönemi

Yurtlarda konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt modelinin hayata geçirilerek genç ailelere yeni bir barınma imkânı sunulacağı açıklandı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, yurtta konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağını açıkladı.

Birçok ilde evli öğrenci bulunduğunu dile getiren Er şunları dile getirdi: "Evli öğrencilerle ilgili bir çalışmamız olacak. Evli oldukları için yurtta barınma şansları olmayacak, onlara eğer eşler o ildeyse, bulundukları ilde, artık bir oda, bir apart vereceğiz. Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız. Eğer eşlerden biri başka illerde ise burs şeklinde olacak. Henüz planlama aşamasında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."

