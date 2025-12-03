  • İSTANBUL
Gündem

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! 40 çocuk şüpheliye dava

Barış Boyun organize suç örgütünün eylemlerine karıştığı belirlenen 40’ı çocuk 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaşı küçük şüpheliler hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı.

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı organize suç örgütünün eylemlerine karıştığı belirlenen 40’ı çocuk 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaşı küçük şüpheliler hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma kapsamında, liderliğini İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23’ü halen tutuklu, 16’sı adli kontrollü ve 40’ı yaşı küçük şüpheliye ilişkin 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma’, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', ‘6136 Sayılı kanununa nuhalefet', 'Suç delillerini yok etme', 'Gizleme veya değiştirme', 'İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma', 'İmal etme', 'Nakletme ve satma’, 'Vahim silah veya mermilerin satın alınması', 'Taşınması ve bulundurulması', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Yaşı küçük şüpheliler hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

