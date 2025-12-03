‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Hırvatistan’da rahibenin alçak yalanı elinde patladı. Başkent Zagreb’de 28 Kasım’da yaralanan rahibe Marija Zrno'nun "Müslüman bir göçmenin kendisine 'Allahüekber' diyerek saldırdığı iddiası" polis tarafından yalanlandı, kadının kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı.

Zagreb Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olay günü birden fazla kişiyle görüşme yaparak geniş çaplı inceleme yürütülen ekipler, rahibenin kendi kendini yaraladığını tespit etti.

Rahibe Zrno, 1 Aralık’ta hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine gelip, “tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandığını” söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen bulgular, 35 yaşındaki kadının verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Polis, kadının suçu uydurduğunu değerlendiren yeni deliller üzerine incelemeyi derinleştirdi ve kadının bıçağı olaydan önce Zagreb’deki bir mağazadan satın aldığını, kendi kendini yaraladığını tespit etti.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürlüğünün, kadın hakkında “suç uydurma” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

28 Kasım'da Zagreb’in Malešnica bölgesinde yaralanan Marija Zrno, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde bir erkeğin "Allahüekber" diyerek kendisine saldırdığını ve olayın dini saiklerle işlendiğini iddia etmişti.

Hırvatistan Katolik Kilisesi olaydan hemen sonra Zrno'ya saldırı hakkında infiale sebep olacak açıklamalarını değiştirerek “Bazı medya organlarında yer alan, kimliği belirsiz bir erkeğin bir rahibeye saldırdığına dair doğrulanmamış iddiaların, yürütülen kriminal soruşturma sonucu gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Somut olayda bir kadına karşı suç işlendiğini gösteren herhangi bir unsur bulunmadığından, söz konusu iddiaları tümüyle reddediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Rahibe Marija Zrno, Hırvat kamuoyunda özellikle futbola olan tutkusu ve Laudato TV’de sunduğu spor programlarıyla tanınıyordu. Sporu, manevi yaşamdan ayrı değil, insanlarla bağ kurmanın ve sevinci paylaşmanın bir yolu olarak gördüğünü sık sık dile getiriyordu.

Dünya Kupası döneminde başlattığı “Milli Takım İçin Dua” adlı girişim, Hırvatistan’ın dört bir yanından genç ve yaşlı binlerce kişinin katılımıyla karşılık bulmuştu.