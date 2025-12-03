  • İSTANBUL
PFDK'ya sevk edilen Serdal Adalı'dan sert tepki: Doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz
Spor

PFDK'ya sevk edilen Serdal Adalı'dan sert tepki: Doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz

Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
PFDK'ya sevk edilen Serdal Adalı'dan sert tepki: Doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, zehir zemberek açıklamada bulundu. Adalı, 'Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

İşte Adalı'nın açıklaması:

"Bugün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, "Türk futbolunun marka değerini zedelemek" iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum.

Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz; herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir.

 

Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir.

Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir.

Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.

