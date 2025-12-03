  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı
Yaşam Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi
Yaşam

Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi

Çankırı-Kastamonu sınırlarında etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı’nı adeta beyaz bir örtüyle kapladı; sisle birleşen manzara havadan kaydedilince ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.

Çankırı ile Kastamonu sınırlarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Ilgaz Dağı’nı kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

 

 

Sis ve karın buluşması ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Şiddetli yağışlar 47 can aldı!
6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!
Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri
