Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi
Çankırı-Kastamonu sınırlarında etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı’nı adeta beyaz bir örtüyle kapladı; sisle birleşen manzara havadan kaydedilince ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.
Çankırı ile Kastamonu sınırlarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Ilgaz Dağı’nı kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.
Sis ve karın buluşması ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.