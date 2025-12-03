  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir

Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin

Vali'den takdir toplayan ceza

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
Gıda Adana şalgamına AB’den büyük onay!
Gıda

Adana şalgamına AB’den büyük onay!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana şalgamına AB’den büyük onay!

Avrupa Patent Enstitüsü, Adana’nın meşhur şalgam suyu için yapılan coğrafi işaret başvurusunu uygun buldu.

Adana’nın yıllardır hem yerelde hem de dünya mutfağında kendine yer açan şalgam suyu için Avrupa Birliği’ne yapılan coğrafi işaret başvurusu önemli bir eşiği geçti. Adana Ticaret Odası'nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. Avrupa Patent Enstitüsü, başvuruyu uygun bularak Adana şalgamının tescil sürecini onayladı.

 

“32 ülkeye ihracat ediyoruz”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, şalgam suyunun AB tescili için yaptıkları başvurunun 21 Kasım'da uygun bulunduğunun belirterek, 3 aylık askı sürecinin başladığını ifade etti. Bayram, "Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün, şalgam suyu. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da ürünün Avrupa'da kabul gördüğünün kanıtıdır" dedi.

 

“Küresel pazarda görünür hale gelecek”

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas ise "Başvurumuzun kabul edilmesi, şalgamın uluslararası ölçekte tanınması ve korunması açısından önemli bir adımdır. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, kentimizin gastronomi markasına değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değil, yeni fırsatların kapısını açan bir süreçtir. Tescil tamamlandığında şalgam suyumuz küresel pazarda daha görünür hale gelecek, üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır" diye konuştu.

Kış aylarının vazgeçilmezi şalgam yoğun ilgi görüyor!
Kış aylarının vazgeçilmezi şalgam yoğun ilgi görüyor!

Yaşam

Kış aylarının vazgeçilmezi şalgam yoğun ilgi görüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23