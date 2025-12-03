  • İSTANBUL
Gündem

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Manşetlerin Dili programında konuşan Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan süreçte Kürt vatandaşlara yönelik yaşanan ağır bedellerin sorumluluğunu CHP’nin olduğunu açıkladı.

Gazeteci yazar Ali Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında yaptığı değerlendirmelerde, Kürtlerin Cumhuriyet tarihinde yaşadığı sorunların ve acı olayların baş sorumlusu olarak CHP'yi işaret etti. Karahasanoğlu, CHP'nin tek parti döneminden yakın siyasi tarihe kadar uzanan süreçte yaşananları detaylandırdı.

1925-1950 arasındaki tek parti dönemini hatırlatan Karahasanoğlu, Seyit Rıza ve Şeyh Sait’in idamlarıyla birlikte bölgede uygulanan toplu infazların hâlâ derin yaralar açtığını belirtti. Yine aynı şekilde 1991-96 döneminde CHP’nin –o yıllarda SHP’nin dönüşümüyle– koalisyon ortağı olduğu süreçte ülkeyi sarsan faili meçhul cinayetlerin yaşandığını, Cumartesi Anneleri’nin hâlâ kayıplarının izini aradığını vurguladı.

