Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Gönül için 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebinde bulundu.
Ne olmuştu!
Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.