  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya
Gündem

Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Borsa manipülasyonunda flaş gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül adli kontrolle karşı karşıya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Gönül için 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ’ev hapsi’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ne olmuştu!

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Gündem

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?
Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?

Gündem

Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi
Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

Gündem

Gökhan Gönül polisler eşliğinde adliyeye getirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23