"Daltonlar" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

"Daltonlar" soruşturmasında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Daltonlar" soruşturmasında flaş gelişme

Liderliğini Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik iddianame düzenlendi. İddianamede suça sürüklenen 34 çocuk hakkında değişen oranlarda 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü 34, yaşı küçük şahsa ilişkin iddianame düzenlendi.

 

34 suça sürüklenen çocuk hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından değişen oranlarda 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öngörülüyor.

