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Amasya’da ‘Zakkum’ rüzgarı esti

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nde konser verdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 04:26
Amasya’da ‘Zakkum’ rüzgarı esti

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nde konser verdi.


Yavuz Selim Meydanı’ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren grup, Amasyalılara keyifli bir gece yaşattı.


Meydanı dolduran çok sayıda vatandaşın izlediği konsere Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 04:26
  1. konser
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