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Amasya'da sağlık çalışanları için dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu

2020-04-21 17:08:30 -
Amasya'da sağlık çalışanları için dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu

AMASYA (AA) - Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Sağlık Bakanlığı onaylı hastane binasının girişindeki tünelde, tünele adım atıldığı anda, sensörler sayesinde dezenfeksiyon başlıyor.

Tünele girenler 6 saniye boyunca dezenfekte ediliyor.

Hastaneye girenlerin ateşi ise görevli personel tarafından ölçülüyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ercan Kayış, tünel sayesinde personelin hastaneye giriş ve çıkışında kapsamlı dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.

Virüs yayılım riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten Kayış, "Amacımız bu zor günleri, aldığımız önlemleri en üst seviyeye çıkararak atlatmak. Personelimizin sağlığı bizim için çok önemli. Alınması gereken en büyük tedbir, kişilerin kendi izolasyonudur. Evde kalmalıdırlar. Sosyal mesafeyi korumalılar. İnsanlar mümkün olduğunca kendi ortamında bulunarak, arkadaşlarından, eşinden biraz uzak durarak bulaşmayı düşürebilmektedir." ifadelerini kullandı.

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