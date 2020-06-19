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Amasya'da dolu ve sağanak 40 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:02:56 -
Amasya'da dolu ve sağanak 40 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan dolu ile sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, AA muhabirine, ilçede sağanak ve dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Son yılların en etkili yağışının yaşandığını belirten Özmen, özellikle Harmanağılı, Yolpınar, Akören, Dereköy, Saluca, Kurnaz, Uzunoba, Feriz, Ortayazı, Çayüstü, Kazanlı, Kerimoğlu ve Kılıçaslan köylerinde ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili arazilerde zarar oluştuğunu anlattı.

Buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, soğan ile meyve ve sebze ekili arazileri su bastığına, yüzde 50-60 zarar meydana geldiğine işaret eden Özmen, ilçe genelinde 40 bin dekar civarında tarım alanında zarar olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Özmen, hasar tespiti için çalışma yapılacağını belirtti.

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