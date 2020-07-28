Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları BESYO kayıt tarihi
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanı. BESYO’da her üniversite birbirinden farklı sınav yapmaktadır. Sınavlar birbirinden farklı olsa da amaçları ve ilkeleri ölçüsünde çoğu sınav birbirine yakındır. BESYO’da tercihle alan üniversitelerin başvurusu ÖSYM tercih zamanı ÖSYM tercihiyle yapılmaktadır. Peki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban puanı, Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanı kaç? Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başvuruları ne zaman? Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları kaç? 2020-2012 öğretim yılı özel yetenek sınav kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan özel yetenek kılavuza göre, Amasya Üniversitesi eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü başvuru ve sınav tarihleri haberimizde. BESYO’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümleri vardır.
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanı kaç?
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olması gerekmektedir.
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başvuru tarihi: 3-9 Ağustos 2020
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sınav tarihi: 13-20 Ağustos 2020
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.
Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrenciler Özel Yetenek Sınavındaki 400 metre koşu derecelerine göre sıralanacaktır. 400 metre süresine göre ÖYSP puanlamasına tabi tutulacak ve ÖYSP sıralamasına göre erkeklerden ilk 25, kızlardan ilk 15 aday asil listeye gireceklerdir. Geriye kalan adaylar ise yedek listede ÖYSP puanlarına göre sıralanacaktır.
Amasya Üniversitesi Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo başvuruları nasıl yapılacak
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olduğunu gösteren belge. Amasya Üniversitesi Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo başvuruları online olarak yapılacaktır.