Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları BESYO kayıt tarihi

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları kaç? 2020-2012 öğretim yılı özel yetenek sınav kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan özel yetenek kılavuza göre, Amasya Üniversitesi eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü başvuru ve sınav tarihleri haberimizde. BESYO’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümleri vardır.

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanı kaç?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olması gerekmektedir.

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başvuru tarihi: 3-9 Ağustos 2020

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sınav tarihi: 13-20 Ağustos 2020

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrenciler Özel Yetenek Sınavındaki 400 metre koşu derecelerine göre sıralanacaktır. 400 metre süresine göre ÖYSP puanlamasına tabi tutulacak ve ÖYSP sıralamasına göre erkeklerden ilk 25, kızlardan ilk 15 aday asil listeye gireceklerdir. Geriye kalan adaylar ise yedek listede ÖYSP puanlarına göre sıralanacaktır.

Amasya Üniversitesi Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo başvuruları nasıl yapılacak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olduğunu gösteren belge. Amasya Üniversitesi Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo başvuruları online olarak yapılacaktır.