Amasya Merzifon’da 22 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
Merzifon Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki iş yerlerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre iş yerlerinin kiralama ihalesi 13.07.2021 salı günü saat 09.30’da Merzifon Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek. İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83
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