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Aktüel

Amasya merkezli "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Zanlıların, noter devrinden sonra ödeme yapmayarak satın almak için anlaştıkları araçlarla kaçtıkları öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:38:02 -
Amasya merkezli "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda satın almak için anlaştıkları araçların sahiplerini dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Çorum'da yaşayan Bahar T, internet üzerinden otomobilini satışa çıkaran Emin Esen'i arayarak aracını almak istediğini söyledi.

Van'da yaşayan Esen ile 120 bin liraya anlaşan Bahar T, Van'a gidemeyeceğini, Amasya'ya gelmesi durumunda aracı alacağını ifade etti.

Bunun üzerine Bahar T. Çorum'dan, araç sahibi de Van'dan yola çıkarak Amasya'da buluştu ve notere gitti.

Otomobilin devri Bahar T'nin üzerine yapıldıktan sonra parasını alamayan Esen, araçla kentten ayrılmak istedi.

Bahar T'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince durdurulan Esen de dolandırıldığını söyleyerek kadından şikayetçi oldu.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, Bahar T. ve yanındaki 4 kişinin ülke genelinde benzer birçok suça karıştıklarını tespit etti.

Çorum ve Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonda Bahar T, Deniz K, Emre E, Erdoğan T. ve Cengiz E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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