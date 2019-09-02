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Amasya İl Özel İdaresi ile PTT’den kaynak yönetiminde Türkiye’de ilk olacak proje iş birliği

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi Projesi (İLYOS) protokolü imzalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
Amasya İl Özel İdaresi ile PTT’den kaynak yönetiminde Türkiye’de ilk olacak proje iş birliği

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında İnsan Kaynağı ve Maddi Kaynak Yönetimi Otomasyon Sistemi Projesi (İLYOS) protokolü imzalandı.


Protokole, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile birlikte imza atan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Projemiz kamuda her zaman önemli sorunlardan birisi olan etkin ve verimli çalışma amacını gerçekleştirmek üzere PTT Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir projedir” dedi.


İl Özel İdaresinin hem insan kaynağını hem de maddi kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilmek için kaynakları izleme, belirli bir standartta kayıt altına alma ve daha sonrasında bu verileri değerlendirerek etkin, verimli kararlar alma amacına hizmet edecek bir projenin uygulanacağını belirten Vali Varol, “Birçok yönüyle gurur duyduğumuz projemizin en önemli özelliklerinden birisi de tamamen yerli ve milli olmasıdır. PTT Genel Müdürlüğümüz ve alt kurumlarının kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve kendi bünyelerinde kullanmakta olduğu otomasyon sisteminin ilimizin ve İl Özel İdaremizin ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojiyle donatılması sonucu oluşturulan bu sistemde, tamamen kendi mühendislerimizin yer alması ve öz kaynaklarımızın kullanılması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.


179 yıldır hizmet eden PTT’nin Amasya Valiliğinin inovatif yaklaşımı sonucu hayata geçen ve Türkiye’de pilot ve ilk uygulama olma özelliği taşıyan projenin imza törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de, “Tarihi boyunca birçok ilki gerçekleştirmiş olan PTT posta ve kargo, lojistik, bankacılık, sigortacılık ve özellikle son dönemde e-ticaret alanlarında birçok aktif sektörde öncü hizmetlerle ülke ekonomisine katkı sağlayan çok önemli işlere imza atmaktadır. Amasya Valiliğimizle birlikte başlattığımız bu proje ile de ülkemizin milli kaynaklarının verimli kullanılmasına ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir iş birliği başlatmış bulunmaktayız. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
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