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İSLAM

Amasya iftar vakitleri 2020 Diyanet Amasya Ramazan imsakiyesi akşam namazı sahur vakti kaçta?

Amasya’da akşam ezanı kaçta okunuyor? Amasya’‘da saat kaçta iftar olacak? Amasya imsakiyesi 2020 Diyanet Ramazan iftar vakitleri Amasya sahur saatleri Amasya Diyanet ezan vakitleri.

2020-04-20 23:05:00 -
Amasya iftar vakitleri 2020 Diyanet Amasya Ramazan imsakiyesi akşam namazı sahur vakti kaçta?

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/amasya-iftar-vakitleri-2020-diyanet-amasya-ramazan-imsakiyesi-aksam-namazi-sahur-vakti-kacta-19991

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