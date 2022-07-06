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Yerel Aman dikkat: Türkiye'de zehirli çıyanlar, adamı yatağa hapsediyor!
Yerel

Aman dikkat: Türkiye'de zehirli çıyanlar, adamı yatağa hapsediyor!

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların yanı sıra çıyanlar da daha fazla görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun eşini çıyan sokması panik yaratırken, bazı çıyanlarının zehrinin uzun süre vücutta durmasının felce bile neden olduğu ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 17:59:00 -
Aman dikkat: Türkiye'de zehirli çıyanlar, adamı yatağa hapsediyor!

Türkiye'de sıcaklarla birlikte yılanların görülme sıklığı arttı. Vatandaşlar, yılanlardan yaka silkerken, son dönemlerde görülmeye başlayan çiyanlar ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi.

TOPALOĞLU'NUN EŞİNİ SOKTU

Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde çıyan sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Derya Topaloğlu'nun zamanında müdahale sayesinde ölümden döndüğü belirtildi.

ZEHRİ ÇOK FENA

Türkiye'de insanı öldüren bir çıyan zehrinin varlığı henüz bilinmiyor. Ancak çıyan sokmasının ardından tedavi uygulanmazsa, zehrin insanı felce kadar götürebilecek etkiler yarattığı biliniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar ve yaşlıların çıyan sokması durumunda acilen bir sağlık merkezine başvurması tavsiye ediliyor.

SICAKLARDA ORTAYA ÇIKIYORLAR

Etçil olan bu canlılar kış aylarında çoğunlukla nemli, karanlık ve tenha olan yerlerde saklanmayı seviyor. Çiyanlar, yaz ve ilkbahar aylarında yumurtalarını oylukların ve nemli toprağın içerisinde bırakırken daha çok sıcak bölgelerde yaşıyorlar.

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