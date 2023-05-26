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Gündem Aman dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin... Ev kiralamak isterken dolandırıldı
Gündem

Aman dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin... Ev kiralamak isterken dolandırıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:43:00 -
Aman dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin... Ev kiralamak isterken dolandırıldı

Ev sahiplerinin fahiş fiyattan evlerini kiraya vermesini fırsat bilen dolandırıcılar, sahte ilanlarla vatandaşı tuzağına düşürüyor. İstanbul'da dolandırıcıların tuzağına düşen bir öğretmen 20 bin TL'den fazla parasını kaybetti.

Fırsatçı ev sahipleri yüzünden evlerin yüksek fiyattan kiraya verilmesini fırsat bilen dolandırıcılar sahte ilanlarla vatandaşa tuzak kuruyor. İstanbul’da yaşayan bir öğretmen bu tuzaklardan birine düştüğünü söyleyerek, “Her gün akşam 20.08’de ilanları veriyorlar ve gece yarısı olmadan ilanları geri siliyorlar. Milleti dolandırıyorlar” dedi.

Emlak piyasasındaki yüksek fiyatlar, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Dolandırıcıların son hedefi İstanbul’da bir öğretmen oldu. Öğretmen, bir emlak sitesinde ev beğendi ve kiralamak için aradı. Ev sahibi olduğunu söyleyen kişi, kendini aile babası olarak tanıttı ve türlü türlü yalanlar atarak öğretmenden acil depozito istedi.

20 bin TL'den fazla depozito gönderdi

Öğretmen ilk olarak 20 bin TL gönderdi. Ancak iddiaya göre karşı taraf bu paranın yetmeyeceğini söyleyip daha fazlasını istedi. Sözde ev sahibinin 5 bin lira daha fazla istediğini belirten öğretmen hesabındaki son para olan 2 bin 500 TL’yi de gönderdi.

Öğretmenin parayı göndermesiyle sözde ev sahibinin ortadan kaybolması bir oldu. Öğretmen aynı yalanlarla insanları dolandıran o adamdan şikayetçi oldu.

"Her akşam ilan verip geceleri siliyorlar"

Show Haber’in haberine göre yaşadıklarını anlatan öğretmen şunları ifade etti:
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“Her gün akşam 20.08’de ilanları veriyorlar ve gece yarısı olmadan ilanları geri siliyorlar. Milleti dolandırıyorlar. Çanakkale’ye gitmesi gerektiğini, orada eşini ailesinin hastalandığını bunun üzerine bu evi vereceklerini söyledi. O kadar insana güven veriyordu ki sözleri, insanın acıyası geldi. Başka bir emlakçıda o fotoğrafları gördüm, emlakçının fotoğraflarını kullanmışlar.”

 

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