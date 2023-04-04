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Sağlık Aman dikkat sağlığınızla oynamayın! Balık yağı kullanırken bu detayı atlamayın
Sağlık

Aman dikkat sağlığınızla oynamayın! Balık yağı kullanırken bu detayı atlamayın

Yeniakit Publisher
2023-04-04 08:52:00 -
Aman dikkat sağlığınızla oynamayın! Balık yağı kullanırken bu detayı atlamayın

Uzmanlar, sağlık için balık yağı takviyelerinin son derece önemli olduğunu belirtiyor. Ancak balık yağı kullanırken ürünün tadı ve kokusuna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor.

​İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Somer, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların gelişimi için olmazsa olmazların başında Omega-3 yağ asitleri olan DHA ve EPA'nın geldiğini aktardı.

Somer, Omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA'nın insan vücudunda üretilemediği için esansiyel besinlerle alınması gerektiğini belirterek, "EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkı sağlar. Bu nedenle gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır." değerlendirmesini yaptı.

Balık yağı tüketirken dikkat edilmesi gereken konulara vurgu yapan Somer, "Balık yağı tüketirken en önemli konuların başında koku ve tat geliyor. Balık yağları, hava ile temas edince tat ve koku açısından bozulabilir. Dolayısıyla çocuklar için her gün tüketecekleri balık yağının tazeliğini koruması ve hijyenik olması büyük öneme sahip. Bunun için günümüzde tüketiciler özel formlu ürünleri tercih edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Somer, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) 2-18 yaş arasında çocuklar için günlük 250mg EPA+DHA miktarında Omega-3 alımı önerdiğini aktardı.

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