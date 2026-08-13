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Gündem Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu!
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Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu!

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Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu!

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Ofisi Direktörü Korgeneral Abdulemir eş-Şemmeri ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Ofisi Direktörü Korgeneral Abdulemir eş-Şemmeri ile iki ülke arasındaki askeri ve savunma ilişkilerini görüştüklerini bildirdi.

Suudi Bakan Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Iraklı komutan Şemmeri ile başkent Riyad'da bir araya geldiklerini ifade etti.

Bin Selman, görüşmede Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin askeri ve savunma alanlarındaki durumunu değerlendirdiklerini belirtti.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığını aktaran bin Selman, görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmek, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

Bin Selman, "Irak, bizim için değerli bir komşu olmaya devam edecek. Hükümeti ve kardeş halkıyla aramızda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bağları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Irak'ın güvenliği, istikrarı, kalkınması ve refahını desteklemek için her zaman Irak'ın yanında olacağını belirten bin Selman, bunun Irak ve kardeş Irak halkının çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

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