Mansur’dan toplu ulaşıma yüzde 14,30'luk zam! İşte yeni tarifeler...
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Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek tarifeyle tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti 20 liraya, öğretmen bileti ise 30 liraya yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu taşıma bilet ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldığı duyuruldu
Buna göre; 35 lira olan tam bilet ücreti 40 liraya, 17,50 lira olan öğrenci bileti 20 liraya, 26 lira olan öğretmen bileti ise 30 liraya yükseltildi.
Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinin de 650 liraya olarak uygulanacağı bildirildi. Yeni tarife 23 Ağustos 2026 Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.