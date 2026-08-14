İsrail'den Batı Yaka için skandal karar!

Hamas, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Yaka'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili ordunun yetkilerini polise devretme kararını "işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak adımı" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretme yönünde orduya verdiği talimata tepki gösterildi.

Söz konusu talimatın, işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme yolunda atılmış bir adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu, karar yerleşimi suç sayan uluslararası yasaları açıkça ihlal ederek ve Filistin toprakları üzerinde işgal yasaları uygulayarak işgali pekiştirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsraillilerle ilgili yetkilerin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı polislere geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, yerleşim alanlarını genişletmeyi ve Batı Yaka'da yeni statüler dayatmayı amaçlayan İsrail hükümetinin politikalarından ayrı düşünülemez."

Açıklamada, İsrail'in bu yönde atacağı bir adımın radikal grupları koruma altına alacağı ve Batı Yaka'da Filistinlilere yönelik saldırıların daha da artmasına yol açacağı uyarısı yapıldı.

İsrail hükümetinin aldığı hızlı kararlarla Batı Yaka'nın siyasi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu tür dayatmalarla da Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkını baltaladığı ifade edildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra uluslararası topluma İsrail'in Batı Yaka'yı ilhak planlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsraillilerin saldırılarının arttığı Batı Yaka'daki gelişmeleri ele almak üzere dün Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordunun istihbarat birimlerinin başkanlarıyla görüşmüştü.

Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına işaret ederek sözde sivil konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtmişti.