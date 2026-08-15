Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi “Pala” tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Kişisel hesabından zaman zaman yeni hayatına dair paylaşımlar yapan usta oyuncu, sadeliği ön plana çıkardığı yeni yaşam stiliyle hayranlarından büyük ilgi görüyor. Her ne kadar gözlerden uzak olsa da, kendisini yolda gören sevenlerinin hala "Pala" diye seslenmesi, karakterin Türk halkı üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.