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Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

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Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi “Pala” tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ikonik "Pala" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yüksel Arıcı, yıllar sonra Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sakin yaşamıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul'un ve kameraların karmaşasından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat kuran Arıcı; vaktini bahçe işleri ve balık tutarak geçiriyor. Yıllara meydan okuyan sade tarzıyla hayranlarından büyük ilgi gören başarılı oyuncunun son halleri sosyal medyada viral oldu.

#1
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Türk dizi tarihindeki unutulmaz karakterlerden biri olan 'Pala'ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde kameralardan uzak huzur dolu bir hayat sürdürüyor.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Kurtlar Vadisi'ndeki ikonik gözlükleri ve "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan Arıcı, İstanbul'u ardında bırakarak Muğla'nun Fethiye ilçesine yerleşti.

#3
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Uzun zamandır doğa ile iç içe bir hayat süren Arıcı, vaktinin büyük bir çoğunluğunu bahçesiyle ilgilenerek ve balık tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

#4
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Kişisel hesabından zaman zaman yeni hayatına dair paylaşımlar yapan usta oyuncu, sadeliği ön plana çıkardığı yeni yaşam stiliyle hayranlarından büyük ilgi görüyor. Her ne kadar gözlerden uzak olsa da, kendisini yolda gören sevenlerinin hala "Pala" diye seslenmesi, karakterin Türk halkı üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

#5
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Oyunculuk kariyerine tamamen nokta koymayan Arıcı, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Vehbi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

#6
Foto - Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi "Pala" tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı

Şu an için büyük bir projede yer almasa da, seçici davranmayı tercih eden oyuncu, Fethiye'nin sakin atmosferinde enerji depolamaya devam ediyor.

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