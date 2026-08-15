Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi “Pala” tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı
Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ikonik "Pala" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yüksel Arıcı, yıllar sonra Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sakin yaşamıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul'un ve kameraların karmaşasından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat kuran Arıcı; vaktini bahçe işleri ve balık tutarak geçiriyor. Yıllara meydan okuyan sade tarzıyla hayranlarından büyük ilgi gören başarılı oyuncunun son halleri sosyal medyada viral oldu.