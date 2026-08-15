Bursa deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.

Bursa güne depremle uyandı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntı kısa süreliğine paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 06.42'de 3,5 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

AFAD ise aynı depremin büyüklüğünü 3,4 olarak, derinliğini ise 13,35 kilometre olarak açıkladı.

Merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesi olan sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 06.42'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri açıkladı. Merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesi olan sarsıntının 3,4 büyüklüğünde olduğunu bildiren AFAD, derinliğini ise 13,35 kilometre olarak açıkladı.