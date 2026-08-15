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Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

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Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Her yeri didi k didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

#1
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan bir kişinin parmağı koptu.

#2
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için araçta ve kaza yerinde uzun süre arama yaptı ancak parmak bulunamadı.

#3
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde meydana geldi.

#4
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Edinilen bilgiye göre, C.B. yönetimindeki 34 UZ 7337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

#5
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan F.K. yaralanırken, parmağının koptuğu belirlendi.

#6
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

#7
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

F.K.'nın kopan parmağının bulunması için polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da aramaya destek verdi.

#8
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Ekipler, otomobilin içini, çevresini ve kaza sırasında aracın savrulduğu bölgeleri tek tek kontrol etti.

#9
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Uzun süren aramalara rağmen kopan parmak bulunamadı.

#10
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

#11
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Her yeri didi k didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

#12
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Her yeri didi k didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

#13
Foto - Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

Her yeri didi k didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar

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