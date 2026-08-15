Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi
Türkiye'de yaz aylarında yetişen ve genellikle sıradan görülen dut, kurutulmuş formuyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlıklı gıda pazarında fırtınalar estiriyor. ABD'deki bazı satış kanallarında "superfood" ve "Turkish superfruit" unvanlarıyla pazarlanan ürün, doğal ve sağlıklı atıştırmalık arayan tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Pekmezden pestile kadar geniş bir işlenme potansiyeline sahip olan Anadolu'nun bu geleneksel lezzeti, uluslararası alanda tarımsal ihracatın parlayan yıldızı haline geliyor.