Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

Anadolu kültüründe yüzyıllardır önemli bir yere sahip olan dut, yalnızca taze tüketimiyle değil, hasat dönemi sonrasında kurutularak uzun süre saklanabilme özelliğiyle de biliniyor. Yaz sıcaklarında dallarından toplanan bu şifa kaynağı meyve; geleneksel mutfakta pekmez, pestil, köme ve sirke gibi pek çok farklı ürüne dönüştürülerek nesilden nesile aktarılıyor. Ancak son yıllarda küresel çapta organik ürünlere ve doğal atıştırmalıklara yönelen ilginin artması, Türkiye’nin bu köklü tarımsal değerinin uluslararası arenada yeniden keşfedilmesine zemin hazırladı.