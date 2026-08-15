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Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

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Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

Türkiye'de yaz aylarında yetişen ve genellikle sıradan görülen dut, kurutulmuş formuyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlıklı gıda pazarında fırtınalar estiriyor. ABD'deki bazı satış kanallarında "superfood" ve "Turkish superfruit" unvanlarıyla pazarlanan ürün, doğal ve sağlıklı atıştırmalık arayan tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Pekmezden pestile kadar geniş bir işlenme potansiyeline sahip olan Anadolu'nun bu geleneksel lezzeti, uluslararası alanda tarımsal ihracatın parlayan yıldızı haline geliyor.

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Foto - Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

Anadolu kültüründe yüzyıllardır önemli bir yere sahip olan dut, yalnızca taze tüketimiyle değil, hasat dönemi sonrasında kurutularak uzun süre saklanabilme özelliğiyle de biliniyor. Yaz sıcaklarında dallarından toplanan bu şifa kaynağı meyve; geleneksel mutfakta pekmez, pestil, köme ve sirke gibi pek çok farklı ürüne dönüştürülerek nesilden nesile aktarılıyor. Ancak son yıllarda küresel çapta organik ürünlere ve doğal atıştırmalıklara yönelen ilginin artması, Türkiye’nin bu köklü tarımsal değerinin uluslararası arenada yeniden keşfedilmesine zemin hazırladı.

#2
Foto - Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

ABD pazarında özellikle kuru meyve kategorisinde rafları süsleyen Türk dutu, kolay saklanabilir yapısı ve doğrudan tüketilebilme pratikliği sayesinde kısa sürede dikkat çeken ürünler arasına girdi. Amerikalı tüketicilerin "superfood" yani süper gıda olarak tanımladığı bu lezzet, Türkiye’deki sıradan algısı ile yurt dışındaki prestijli konumu arasındaki çarpıcı tezatı da gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

Türkiye açısından bakıldığında dutun sunduğu avantajlar yalnızca ihracat rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Meyvenin pekmezden pestile, kurutulmuş formdan yöresel tatlara kadar geniş bir işlenme kapasitesine sahip olması, tarımsal ve gastronomik açıdan büyük bir ekonomik potansiyel barındırıyor. Farklı bölgelerde yetişen zengin dut çeşitleri, modern kurutma ve paketleme teknikleriyle işlenerek uluslararası standartlarda yeni pazarlara ulaştırılıyor.

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Foto - Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

Türkiye’de bir dönem hak ettiği ekonomik karşılığı bulamayarak ağaçlarda dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu eşsiz lezzet, doğru pazarlama stratejileri ve küresel trendlerin desteğiyle tarımsal ihracatımızın parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Foto - Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi

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