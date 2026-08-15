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Dünya İngiltere'de kritik süreç: Mesajla uyardılar!
Dünya

İngiltere'de kritik süreç: Mesajla uyardılar!

Yeniakit Publisher
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İngiltere'de kritik süreç: Mesajla uyardılar!

İngiltere ve Galler’de kuraklık nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye yükseldi. Yetkililer tüm sakinlerin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderirken, ülkede yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi.

İngiltere ve Galler’de uzun süredir devam eden sıcak hava ve kuraklık, orman yangını tehlikesini artırdı. Yetkililer, tüm sakinlerin cep telefonlarına yangın riskine ilişkin bildirim gönderdi.

CEP TELEFONLARINA UYARI MESAJI

Gönderilen bildirimde, “Ülke genelinde şu anda çok yüksek bir orman yangını riski bulunmaktadır” denildi.

Vatandaşlardan tek kullanımlık barbeküler, ateş çukurları, bahçe sobaları ve havai fişekler dahil olmak üzere yangına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durmaları istendi.

Yetkililer, söz konusu bildirimlerin itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin talebi üzerine yayımlandığını açıkladı.

ORMAN YANGINLARINDA REKOR

Sky News'e göre söz konusu uygulama, İngiliz yetkililer tarafından şimdiye kadar verilen en büyük alarm oldu.

İngiltere ve Galler’de 2026 yılında kaydedilen orman yangını sayısının, 2025'teki 1017 yangınlık rekoru şimdiden geçtiği belirtildi.

SON 190 YILIN EN KURAK TEMMUZU

Britanya Adaları'nda yılbaşından bu yana yaklaşık 40 gün boyunca rekor seviyelerde sıcaklıklar yaşandı. İngiltere'nin yaklaşık dörtte üçünde uzun süren sıcak hava ve yağış eksikliği nedeniyle kuraklık koşulları görülüyor.

Temmuz ayının İngiltere'de son 190 yılın en kurak temmuz ayı olduğu belirtilirken, ağustos ayında İngiltere ve Galler'e yalnızca 4 milimetre yağış düştü. Bu miktar aylık ortalamanın yüzde 6'sına karşılık geliyor.

İngiltere'nin büyük bölümünde su kısıtlamaları uygulanırken, kısıtlamalardan on milyonlarca kişinin etkilendiği bildirildi.

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