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Aktüel Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni vurgun yöntemi "pes" dedirtti
Aktüel

Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni vurgun yöntemi "pes" dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-05-16 18:41:00 - 2023-05-16 18:48:39

Dedektiflik Bürosu sahibi Burçin Doğan, dolandırıların yeni vurgun yöntemini anlatarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

 yeniakit.com.tr 

Dolandırıcıların vatandaşların telefonlarındaki gizli bilgilerine ve şifrelerine erişmek için bulduğu yeni yöntem "bu kadarına da pes" dedirtti.

Quick Response anlamına gelen ve içerisine minik verilerin sığdırılabildiği QR Kod'lar artık günlük hayatın bir parçası. Restoran ve kafelerdeki menü kitapçıklarının yerini artık hızla QR Kod'lar almaya başladı.

Vatandaşların birikimlerine ve gizli bilgilerine göz diken dolandırıcılar ise bu fırsatı kaçırmadı.

ABD'de son zamanlarda FBI yetkilileri, dolandırıların kafe ve restoranlardaki QR Kod'ların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırarak insanların gizli bilgilerini çaldığı yönünde uyarılarda bulunmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşları tehlikeye karşı uyardı

Dedektiflik Bürosu sahibi Burçin Doğan sosyal medya hesabından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Doğan çektiği videoda şunları söyledi:

"Amerika'yı sallayan bir olayla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Haber sitelerini gezerken Amerika'da FBI'ın bangır bangır yaptığı duyurulara denk geldim. Bu restoranlardaki QR menülere çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bu Amerika'da yapıldıysa yakında Türkiye'de de başlayacaktır. Kötü niyetli kişiler restoranlardaki QR menülerin üzerine kendi QR kodlarını yapıştırıyorlar. Siz bu QR kodunu telefonunuza okutup çıkan linke tıklarsanız telefonunuzun içindeki bütün bilgilerinize ve şifrelerinize erişim izni vermiş oluyorsunuz. Ve bu program telefonunuzun içine gömülüyor ve asla bulunmuyor."

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