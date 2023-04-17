Aman dikkat belirtileri çok benzer! Bu iki hastalık birbirine karıştırılıyor

Bahar mevsiminde grip ve alerjik rinit gibi hastalıkların birbirine karışabildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Kış sonu- ilkbahar başlangıcıyla birlikte alerjiler çoğaldı. Birbirine benzer semptomlar oluşturan nezle, grip ve saman nezlesi (vazomatör rinit) sıklıkla birbirine karışmakta hatta bazen birkaçı bir arada bulunarak hastaları zorlamaktadır. Bu nedenle ani ısı ve nem değişikliklerine dikkat edilmelidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut mevsimsel alerji hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Halk dilinde saman nezlesi olarak tanınan alerjik rinitin tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Alerjik rinit, genellikle polenlere bağlı olan mevsimsel genellikle akarlara (ev tozu) bağlı yıl boyu süren burun tıkanıklığı geniz akıntısı hapşırık, gözlerde kaşınma ile devam eden bir rahatsızlıktır. Sistemik bulgular dediğimiz ateş, kırgınlık olmaz. Tedavide başlangıçta alerji testleri yapılıp alerjen tespit edildikten sonra semptomatik tedavi dediğimiz ilaç tedavisi ya da alerjene yönelik immunoterapi (aşı tedavisi) yapılmalıdır. Ancak alerjen maddeden uzak durmak, en önemli korunma yöntemidir” diye konuştu.

Grip ile karıştırılabilir

Bu mevsimde grip ve alerjik rinit gibi hastalıkların birbirine karıştığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Vazomotor rinit veya halk arasında saman nezlesi dediğimiz rahatsızlık biraz daha fazla görünebilir, kışın ani isi ve nem değişikliğine, bu rahatsızlığa sahip kişilerin burnunun ani tepki vermesidir. Kış sonu- ilkbahar başlangıcıyla alerjiler çoğaldı. Birbirine semptomlar oluşturan nezle, grip ve vazomatör rinit sıklıkla birbirine karışmakta hatta bazen birkaçı bir arada bulunarak hastaları zorlamaktadır. Nezle-grip virüsler sebebiyle oluşmakta olup burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık az ya da çok vücut kırgınlığı, ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve geniz akıntısı ile devam etmekte olup 5-10 gün içinde iyileşme olmaktadır. Bazen rahatsızlık uzayıp orta kulak iltihabı, larenjit, sinüzit, bronşit gibi ilave rahatsızlıklara yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bol sıvı alımı tedavi seçenekleri arasında

Tedavi yollarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Tedavide semptomatik tedavi, bol sıvı alımı, istirahat nemli ortam yeterli olmaktadır. Başka rahatsızlığa yol açmışsa ona uygun antibiyotik verilmektedir. Vazomator rinit veya halk arasında saman nezlesi dediğimiz rahatsızlık biraz daha fazla görünebilir. Sıcak yemek yeme, duş-banyo yapma, sabah soğuk su ile ani ısı ve nem değişikliği durumlarında su gibi burun akıntısı, hapşırık ve nadiren burun tıkanıklığı görünebilir. Şikâyetlerin çok hızlı başlayıp hızla gerilemesi sebebiyle saman nezlesi tedavisinde semptomatik ilaçlar kullanılır. Ani ısı ve nem değişikliklerine dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.