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Aman Dikkat... 2. Emirhan İlkhan vakası olmasın!

Beşiktaş'ta yaşanan Emirhan İlkhan krizi sonrası gözler, Süper Lig'in 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'e çevrildi.. Arda'nın sözleşmesindeki çarpıcı madde ise önlem alınmazsa ciddi problemleri beraberinde getirecek cinsten...

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:32:00 -
Aman Dikkat... 2. Emirhan İlkhan vakası olmasın!

Arda Güler'in sözleşmesindeki çarpıcı madde ortaya çıktı! Avrupa devlerinin radarına girdi ama Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor satın alabilir...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, birçok Avrupa devinin radarına girdi. Ancak 17 yaşındaki oyuncu için ilk teklifler altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği’ne yağıyor! Başkent ekibi, Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye satarken anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay eklenmişti. Kırmızı-Siyahlılar’a bu pay için bir futbol konsorsiyumu tarafından 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Başkan Talip Çankırı’nın beklentisi en az 5 milyon Euro. Arda Güler’in bonservisinin yüzde 20’sini parayı veren her takım alabilir. Ezeli rakipler bile!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetinde 2 gol atarak yıldızlaşan Arda Güler bir kez daha Türk futboluna damga vurdu. 17 yaşındaki yıldız geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışı devam ettirdi. Arda, Kasımpaşa maçında 69. dakikada oyuna girip attığı 2 muhteşem golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-Lacivertliler’in süper çocuğu, birçok Avrupa devinin radarına girmiş durumda. Ancak Fanatik'in haberine göre; Arda için ilk teklifi Fenerbahçe değil, eski takımı Gençlerbirliği aldı! Başkent ekibi, 2019’da genç yeteneğini 400 bin TL karşılığında Fenerbahçe’ye satmış, anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay da eklenmişti.

Vatan'a göre; ekonomik olarak zor günler geçiren Başkent ekibi, Arda Güler’in sonraki satışında sahip olduğu yüzde 20 pay için bir futbol konsorsiyumundan 3 milyon Euro (55 milyon TL) teklif aldı. Ancak geçen ay başkan seçilen Talip Çankırı’nın bu pay için beklentisi en az 5 milyon Euro (91 milyon TL). Arda’ya olan yüksek ilgi nedeniyle bu rakama ulaşacak bir teklifin gelmesi sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmada bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle ezeli rakipler Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türkiye’den herhangi bir takım da Arda Güler’in sonraki satışından olacak yüzde 20’lik payı Ankara gekibinden satın alabilir!

17 yaşındaki yıldız, Alman devleri Bayern Münih ve Dortmund, İngiliz ekipleri Marcnester City ve Arsenal ile İspanya’dan Barcelona tarfından yakından takip ediliyor

 

 

 

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