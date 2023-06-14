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Sağlık Aman dikkat! 100 kişiden 3'ü ölüyor
Sağlık

Aman dikkat! 100 kişiden 3'ü ölüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 09:00:00 -
Aman dikkat! 100 kişiden 3'ü ölüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini, bazı zehirlenmelerde böbrek ve karaciğer yetmezliği oluşabildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsattı. 

Genç kızın anne ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti: 

"Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum."

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