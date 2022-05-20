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Spor Aman Ali Koç görmesin!
Spor

Aman Ali Koç görmesin!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, bu haftaki cuma mesajını Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:09:00 - 2022-05-20 16:12:14
Aman Ali Koç görmesin!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, bu haftaki cuma mesajını Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafla paylaştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, her hafta yaptığı cuma paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özil, Ayasofya'da çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Hayırlı cumalar" ibaresini kullandı.

Ayasofya'da cuma
Yerli ve yabancı birçok takipçisi olan Mesut Özil'e binlerce mesaj gelirken, Ayasofya'da cuma namazını kılan deneyimli futbolcu ilgi odağı oldu.

'BU KARAR ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Başkan Ali Koç, Mesut'un kadro dışı kararıyla ilgili son olarak şunları söylemişti:  “Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı. Koç’un bu ifadesinin ardından, derbi öncesi Mesut’un takıma katılma ihtimali oldukça azaldı. İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler gibi birçok oyuncuyla iyi ilişkisi olan Mesut, takım içinde genel olarak seviliyor. Ayrıca iki yıl daha kontratı da bulunuyor.

AYRILIK UZAK İHTİMAL

Fenerbahçe’den de ayrılmak istemeyen ve İstanbul’da yeni bir düzen kuran futbolcunun ayrılığı zor gözüküyor.

 

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