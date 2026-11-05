Amalika Güçleri: Husilerin fırlatmaya hazır 3 füze sistemi imha edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Husilere ait fırlatmaya hazır durumdaki 3 füze sistemini vurduğunu açıkladı. Operasyonda sistemleri kullanan personelin de öldüğü belirtilirken, saldırının yeri ve ölü sayısı paylaşılmadı.
Amalika Güçleri, Husilerin füze sistemlerine yönelik bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, fırlatılmaya hazır olduğu belirtilen 3 yeni füze sisteminin imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda bu sistemleri kullanan personelin de öldüğü aktarılırken, sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.
Saldırının gerçekleştiği konum belirtilmezken, operasyon anına ait olduğu ifade edilen bir video paylaşıldı.
Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husilerden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen Şafağı" askeri operasyonu 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.
Söz konusu operasyon, Yemen'de Nisan 2022'de başlayan nispi sakinliğin ardından temmuz ayında tırmanan askeri sürecin bir parçası olarak yürütülüyor.
Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesi ve ardından Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmasından bu yana çatışmalara sahne oluyor.