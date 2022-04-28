Amal Clooney: Avrupa'nın ortasında bir mezbaha

İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'nın bugün "Avrupa'nın ortasında bir mezbaha" haline geldiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Fransa ve Arnavutluk'un talebi üzerine Ukrayna'da işlenen suçları ele almak üzere "arria formula" olarak bilinen gayriresmi oturumu yapıldı.

Oturuma davet edilen Amal Clooney, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna hükûmetine ve özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına yardım etmekten onur duyduğunu ve bunu bir görev olarak gördüğünü söyledi.

"Ukrayna bugün Avrupa'nın ortasında bir mezbaha" diyen Clooney, Ukrayna'da savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işlendiğini belirtti.

Clooney, "Bu noktaya nasıl mı geldik? Adaleti bu kadar uzun süre görmezden geldiğimiz için buradayız. Çok uzun süredir Darfur'da, Myanmar'da, Yemen'de kitlesel insan hakları ihlalleri, işkence ve tecavüzleri izledik. Failler bu suçları bedel ödemeyeceklerine inanarak işledi ve haklı da çıktılar." diye konuştu.

Ukrayna Buça'da yaşanan katliamın kendisine Suriye'de yaşanan katliamları anımsattığını ifade eden Clooney, "kasap" olarak bilinen Rus generalin Halep'in ardından Mariupol'da "masum insanları katlettiğini" söyledi.

Ukrayna'ya destek için ülkelerin Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açması çağrısı yapan Clooney, ülkelerin ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesini desteklemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisinin tanımayan ABD'nin bu itirazından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.