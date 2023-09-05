'Amacımız İslam'ı ve ülkemizi savunmak'

Anonymous Sudan adı verilen hacker grubu, geçtiğimiz günlerde onlarca ülkede, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’e erişimi engelledi. Hacker grubu, saldırıların "gerçeği, İslam'ı ve Sudan'ı savunmak" amacıyla gerçekleştirdiğini söylüyor.

Grup, siber güvenlik dünyasında kılık değiştirmiş bir Rus siber-askeri birimi olmakla ve Kremlin adına siber-kaos çıkarmakla suçlanıyor. Bu teori, grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e internet üzerinden destek vermesi ve diğer hacker gruplarla benzer eğilimlerde görünmesi nedeniyle ortaya çıktı. Ancak grup, Rus olduğu yönündeki iddiaları sürekli olarak reddetti ve BBC ile ilk kez Sudan’da olduklarına dair kanıtlar paylaştı.

Grubun baş sözcüsü ve önemli bir üyesi olan Crush, Telegram uygulamasında canlı konumunu kanıt olarak paylaştı.

Crush ve Hofa, Sudan pasaportlarının fotoğraflarını ve Sudan'da olduklarını gösteren diğer ekran görüntülerini gönderdi.

Bu tür şeyler çeşitli zorluklarla sahte bir şekilde hazırlanabilir. Ancak BBC ve siber güvenlik blogu Intel Cocktail haftalarca süren görüşmelerin sonucunda hackerların yalan söylediğine dair hiçbir kanıt bulamadı.

Crush, uzun vadeli hedeflerinin Sudanlıların sınırlı imkanlarına rağmen birçok farklı alanda çok iyi becerilere sahip olduklarını dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siber çete Haziran ayında Wagner güçlerinin devam eden isyanını sona erdirmesi için Rus hükümetine destek mesajı yayımladı.

Crush, Rusya'nın Sudan hükümetine verdiği desteğe atıfta bulunarak “Benzer bir şey ülkemizde de oldu ve Ruslar bizimle birlikte durdu, bu yüzden onlara borcumuzu ödemek istedik” dedi.

Sözcü, grubun düzenli internet kesintilerine rağmen saldırılar düzenleyen "az sayıda" Sudanlı hackerdan oluştuğu konusunda ısrarcı.

OnlyFans, Tumblr ve Reddit gibi web sitelerini hedef alan Anonymous Sudan, bu sitelerin "iğrenç şeyleri ve LGBTQ+ gibi şeyleri" teşvik ettiğini öne sürdü.

Grubun Haziran ayındaki en yüksek profilli saldırıları, Outlook ve OneDrive gibi Microsoft hizmetlerini etkilemek oldu.

Anonymous Sudan, Ocak ayında ortaya çıktığı günden bu yana Fransa, Nijerya, İsrail ve ABD'deki onlarca kuruluş ve hükümet web sitesini başarıyla sekteye uğrattı.

Grup geçen ay "Sudan’ın iç meselelerine karıştığını" iddiasıyla Kenya'yı hedef aldı.

Yapılan siber saldırıda ülkenin e-devlet uygulaması ciddi şekilde aksadı.

Crush, saldırıların vatandaşlar üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda eylemlerini savundu ve altyapıyı vurma nedenlerinin ülkeye ve yöneticilerine ders vermek olduğunu belirtti.

Sözcü, “Masum insanların zarar görmemesi üzerine kırmızı çizgilerimiz var" dedi.