Amaç yasal üretim: Fas'ta 4800 kenevir yetiştiricisine af çıktı

Dünyanın en büyük kenevir üreticisi, bitkinin yasal ekimini teşvik etmeyi ve endüstriyel veya tıbbi amaçlarla ihraç etmeyi hedefliyor.

Fas Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in yasadışı kenevir ekimiyle bağlantılı suçlardan hüküm giyen, yargılanan ya da aranan yaklaşık 4.800 kişiyi affettiğini duyurdu.

Fas kenevir denetleme kurumu Anrac'ın başkanı Muhammed El Guerruj Reuters'e yaptığı açıklamada affın amacının çiftçileri "gelirlerini ve yaşam koşullarını iyileştirmek için kenevir ekiminin yasal sürecine katılmaya" teşvik etmek olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan El Guerruj, "Bu, çiftçilerin ve ailelerinin huzur ve sükunet içinde yaşamalarına ve işlerini yasal bir şekilde yapmalarına olanak tanıyacak istisnai bir girişimdir" dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre Kuzey Afrika ülkesi Fas dünyanın önde gelen kenevir üreticisi konumunda.

Hükümet 2021 yılında, çiftçileri desteklemek amacıyla kuzeydoğu Rif bölgesindeki kırsal illerde tıbbi ve endüstriyel kullanımlar için kenevir ekimini yasallaştıran bir yasayı kabul etti.

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Kenevir bu yoksul ve göz ardı edilmiş dağlık bölgede yüzyıllardır yetiştiriliyor ve resmi tahminlere göre 80.000 ila 120.000 ailenin geçim kaynağı.

Yasa aynı zamanda bitkinin ticaretine ve ihracatına hakim olan yasadışı uyuşturucu kaçakçılığını önlemeyi de amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, affın yasadışı kenevir ekimine karışanların “yeni stratejiye entegre olmalarına” olanak sağlayacağı belirtildi.

Yeni yasanın bir parçası olarak 2022 yılında kurulan Anrac, 2024 yılının başından bu yana kenevirle ilgili verilen ruhsatlarda şaşırtıcı bir artış olduğunu bildirdi.

World Morocco News'in haberine göre kurum Ağustos ayında, 2023 yılında verilen 609 izne kıyasla muazzam bir artışla yaklaşık 3.000 ruhsatı onayladığını açıkladı.

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı ve Europol'e göre, 2021 yasası kenevirin eğlence amaçlı kullanımını yasaklasa da, Fas 2024 itibariyle Avrupa'nın yasadışı kenevir pazarındaki en büyük tedarikçisi olmaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar