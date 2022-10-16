Amaç her çocuğu fark etmek! 190 bin öğretmene eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF'in "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesi kapsamındaki eğitimlerle, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerinin bütüncül anlayışla izlenmesi hedefleniyor.

MEB, "Her çocuğu fark etmek" temasıyla yapılan eğitimlere, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tüm okul öncesi öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin katıldığını açıkladı. Proje kapsamında, yaklaşık 190 bin öğretmene eğitim verildi.

Tüm öğretmenlerin eğitimlerden faydalanması amaçlanıyor

Projeyle, öğretmenlerin sistematik gözlem yapabilme, bilgi toplama yöntemlerini kullanabilme, gözlem verisi kaydedebilme, kaydedilen veriyi analiz edebilme ve sentezleyebilme yaklaşımları destekleniyor. Tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu eğitimlerden faydalanabilmesi için eğitim süreci sürüyor.

Bakan Özer: Sorumluluğumuz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşanan çağda, öğretmenlerden, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerini bütüncül bir anlayışla izlemesi ve değerlendirmesinin beklendiğini açıkladı. Bu bütüncül anlayışta, süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının, bütünleşik uyumla etkin bir şekilde kullanılmasının kaçınılmaz olduğuna değinen Bakan, her çocuğu fark etmek için, öğretmenlerin eğitsel değerlendirme ve karar alma süreçlerine, çocuğun ve ebeveynlerinin de dahil edilmesinin önemli olduğunu savundu. Özer, şöyle konuştu:

Günümüzde çocuklarımızın ilerlemelerini, bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını, gelişim ve öğrenme alanlarını etkili bir şekilde gözlemlemek ve değerlendirmek önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluğun eğitsel süreçlere sağlayacağı ivme şüphesiz çocuklarımızı farklı disiplinlerde ve gelişim alanlarında nitelikli bir şekilde değerlendirmemizi ve en nihayetinde bu değerlendirmeden yola çıkarak karar alma süreçlerimizi etkileyecektir.