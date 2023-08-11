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Yerel Alzheimer'ın en büyük nedeni ortaya çıktı! 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız dikkat
Yerel

Alzheimer'ın en büyük nedeni ortaya çıktı! 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız dikkat

Yeniakit Publisher
2023-08-11 14:22:00 -
Alzheimer'ın en büyük nedeni ortaya çıktı! 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız dikkat

Yapılan açıklamaya göre 30'lu yaşlarında kalp sağlıklarını önemsemeyenlerin ileride Alzheimer olmasını muhtemel olduğu bildirildi.

Unutkanlık çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğu biliniyor.

University College London tarafından dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırma Alzheimer gibi bunamaya neden olan hastalıkların; aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp sağlığı ile 30'lu yaşların başında başlayabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.

Bilim insanları, beynin bilişsel yaşı ile yaşamın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlık arasında bir bağlantı keşfettiler.

Yapılan açıklamaya göre 30'lu yaşlarında kalp sağlıklarını önemsemeyenlerin ileride beyin küçülmesi yaşaması muhtemel görünüyor.

SAĞLIKSIZ BİR KALP BEYNİ YAŞLANDIRABİLİR

Uzmanlar, sağlıksız bir kalbin beyni yaşlandırabileceğini ifade etti. Söz konusu araştırma, katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izlenerek yapıldı.
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