Altun'dan Ukrayna'da saldırıya uğrayan gazeteciler için mesaj

Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri haberleştirmek için bölgeye giden Türk gazeteciler, saldırılara maruz kaldı. 3 gün önce A Haber muhabiri Orhan Sali, bir arbedenin arasında kalarak yaralandı. Bu akşam da Lviv'den yola çıkan CNN Türk ekibinin yer aldığı araç, başkent Kiev yakınlarında hedef alındı. Samet Güner ve Caner Emre Kınacı'nın bulunduğu otomobilin lastiklerine ateş açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin ülkemizde tedavisi sürerken yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun. Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar."