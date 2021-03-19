Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Nasipsizler sürüsünün çobanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Altun "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

Özel, Başkan Erdoğan için ne demişti?

CHP'li Özel halkın seçimiyle Cumhurun başına gelen Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler ederek "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun ‘beşinci kol’ ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir." demişti.