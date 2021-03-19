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Gündem Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Nasipsizler sürüsünün çobanı
Gündem

Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Nasipsizler sürüsünün çobanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 00:27:00 -
Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Nasipsizler sürüsünün çobanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Altun "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

Özel, Başkan Erdoğan için ne demişti?

CHP'li Özel halkın seçimiyle Cumhurun başına gelen Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler ederek "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun ‘beşinci kol’ ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir." demişti.

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