Altun'dan Charlie Hebdo'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Türkiye'den Charlie Hebdo tepkisi

Charlie Hebdo'nun ahlaksız karikatürüne dünyadan tepki yağarken Türkiye'de de başta siyasiler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, ''Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!'' ifadelerini kullandı.