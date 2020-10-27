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Gündem Altun'dan Charlie Hebdo'ya sert tepki
Gündem

Altun'dan Charlie Hebdo'ya sert tepki

İslam düşmanı Fransız dergisi Charlie Hebdo son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Hz. Muhammed'i hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dergiye sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:50:00 -
Altun'dan Charlie Hebdo'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Türkiye'den Charlie Hebdo tepkisi

Charlie Hebdo'nun ahlaksız karikatürüne dünyadan tepki yağarken Türkiye'de de başta siyasiler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, ''Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!'' ifadelerini kullandı.

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