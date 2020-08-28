  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir" - "Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:31:12 -
Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler olmadığını belirterek, kutlamaların devlet ciddiyetine uygun şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edileceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

Birilerinin bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştığını, söz konusu unsurların bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri manipüle ettiğini aktaran Altun, bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Bugün, devletin milletiyle gerçek manada bütünleştiğini, vesayet odaklarının tasfiye olduğunu, cuntaların ortadan kalktığını, terörün kaynağında kurutulmaya başlandığını ve demokratik siyasetin itibar kazandığını belirten Altun, tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde hayata geçtiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı