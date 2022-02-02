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Gündem Altun: Uluslararası camia stratejimize destek vermeli
Gündem

Altun: Uluslararası camia stratejimize destek vermeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma stratejisine uluslararası camianın daha fazla destek vermesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 02:28:00 -
Altun: Uluslararası camia stratejimize destek vermeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir” ifadelerini kullandı.

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