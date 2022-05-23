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Gündem Altun İsveç gazetesine konuştu: NATO üyeliğini tehlikeye atmış olabilir
Gündem

Altun İsveç gazetesine konuştu: NATO üyeliğini tehlikeye atmış olabilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsveç'in önde gelen gazetelerden Expressen'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin endişeleri giderilmeden üyeliğin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 22:25:00 -
Altun İsveç gazetesine konuştu: NATO üyeliğini tehlikeye atmış olabilir

Altun'un açıklamaları ülkenin birçok medyasında kullanılırken, en çok tartışılan cümlesi ise, ''Örgüte yönelik operasyonlarda İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi" cümleleri oldu.

Bu açıklamayı irdeleyen İsveç'in sağcı gazetesi Samnytt, ''ABD'nin İsveç silahlarını yasa dışı ihracatı NATO üyeliğini tehlikeye atmış olabilir'' başlığı ile bir haber yayımladı.

Haber sitesi, söz konusu AT-4 tanksavar silahlarının 2013 ve 2014 yıllarında ABD Başkanı Barack Obama zamanında Lübnan'a ihraç edildiği belirtildi.

Haberde, İhracatın ABD'nin İsveç ile yaptığı anlaşma koşullarına aykırı olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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