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Ekonomi

Altınyıldız Classics yeni sezonda "başarılı geçecek"

Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:34:46 -
Altınyıldız Classics yeni sezonda "başarılı geçecek"

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Özçivit’in seçimleriyle erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar sunuyor.

Doğadan ilham alınan renklerin, sıcak yazın temsilcisi canlı renkler ve desenlerin başarıyla kullanıldığı koleksiyon, Özçivit'in seçimleriyle yazın enerjisiyle uyumlu bir şıklık vadediyor.

Altınyıldız Classics, yeni sezon ile birlikte özel günler için her detayı özenle ve kusursuz hazırlanmış smokin ve takım elbise tasarımlarına sahip.

Özçivit, Altınyıldız Classics 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu seçimleriyle bu yazın da çok başarılı geçeceği mesajını veriyor.

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