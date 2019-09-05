Altıntaş’a Atıksu Arıtma Tesisi

Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti ilçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş’ın en önemli projelerinden olan Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş atık su arıtma tesisi inşaatımız hızla devam etmekte olup, bu gün yapılan belediye meclis toplantısında alınan karar ile bu projeye, Yeni Mahallemizde dahil edilmiştir. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza katkılarından dolayı halkımız adına teşekkür ediyoruz. Her şey Altıntaş için’’ ifadelerini kullandı.