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Spor Altınordu, Yiğithan Güveli'yi transfer etti
Spor

Altınordu, Yiğithan Güveli'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:39:39 -
Altınordu, Yiğithan Güveli'yi transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güveli, Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada olduğu, sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yiğithan Güveli, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı sekizinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev yapan 1998 doğumlu oyuncunun, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını 8 kez giydiği belirtildi.


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