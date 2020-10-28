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Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan 300. maç yorumu:
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan 300. maç yorumu:

"Kişisel hedeflerim yok, kulübümüzün hedefleri var. Sekiz yıl önce uzun olduğunu bildiğimiz bir yola çıktık ve halen yürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:56:58 -
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan 300. maç yorumu:


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de bu haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasıyla takımının başında 300. resmi maçına çıkmaya hazırlanan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 8 yıl önce uzun olduğunu bilerek çıktıkları yolda yürümeye devam ettiklerini bildirdi.

Eroğlu, Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile gönül birlikteliğinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kişisel hedeflerim yok, kulübümüzün hedefleri var. Sekiz yıl önce uzun olduğunu bildiğimiz bir yola çıktık ve halen yürüyoruz. Benim için önce kulübümüzün yararı gelir. Kişisel hedefleriniz kulübün menfaatleri ile çatışırsa başarılı olmanız mümkün değildir."

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Sadece bu bile başlı başına bir başarı hikayesi." ifadesine yer verdiği açıklamada, şunları kaydetti:

"Allah Hüseyin hocamızın yolunu açık etsin. Allah iyi düşünen, iyi çalışan, iyi insan olan, iyilik yapan, adaletli olan, paylaşımcı olan, eşitlikçi olan herkesin yolunu açık etsin."

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